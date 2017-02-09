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الداخلية: تعلن إحباط تهريب هاربين من سجن جو عبر البحر ... وصحيفة حكومية تتحدث عن «اشتباكات»
2017-02-09 - 10:34 ص
مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية البحرينية أنها تمكنت في «عملية مشتركة» فجر اليوم الخميس 9 فبراير/شباط 2017 من إحباط عملية تهريب عدد من الهاربين من سجن جو المركزي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المطلوبين حاولوا الهروب باستخدام قارب، كان متجهاً إلى إيران، لكنه لم توضح عدد من تم اعتقالهم، أو أسماءهم.
لكن صحيفة الأيام المملوكة لمستشار الملك الإعلامي نبيل الحمر، قالت إن الداخلية ستعقد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق من اليوم، للتحدث عن «العملية النوعية» التي من خلالها تم القبض على الهاربين من سجن جو، موضحة (الصحيفة) إلى أن أغلب الهاربين في قبضة الأمن «وأن اشتباكاً حدث أثناء العملية».
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