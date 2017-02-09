تدهور صحة مصطفى حمدان بعد تعرضه لإهمال طبي كبير في السلمانية… وحراسة أمنية على غرفته

2017-02-09 - 10:38 ص

مرآة البحرين (خاص): ذكرت معلومات أن صحة المصاب مصطفى حمدان (18 عاما) تدهورت بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية في مستشفى السلمانية، على الرغم من إصابته الحرجة برصاصة في الرأس.

ويتعذّر المسؤولون في المستشفى بعدم وجود استشاري يمكن له متابعة حالته.

وكان حمدان قد نقل للمستشفى بعد إصابته برصاصة في الرأس خلال هجوم قوة خاصة (يعتقد أنها تابعة لجهاز الأمن الوطني) على المعتصمين في الدراز فجر الخميس (26 يناير/ كانون الثاني 2017).

وأشارت المعلومات إلى أن الوضع الصحي لحمدان يزداد تدهورا بعد أن ظل مكان الجراحة في رأسه دون تنظيف وتعقيم منذ يوم العملية، حتى أمس الأول، وبعد طلبات متكررة من عائلته بالاهتمام به.

وترفض إدارة المستشفى تسليم عائلته تقريرا مفصلا بشأن حالته الصحية، إذ لاحظت أن دماغه يتضخم بشكل كبير إضافة إلى تأثر إحدى عينيه بالإصابة.

وبينت المعلومات أن أحد الأطباء جاء اليوم لفحص عيونه، قبل أن يقول إنها سليمة على الرغم من تكتل الدم وتعرضها على ما يبدو لجفاف شديد.

وتتعرض عائلة حمدان للتفتيش والتهديد من قبل حراس الشرطة الذين يحرسون الغرفة بداعي أنه مطلوب أمنيا.