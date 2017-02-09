الفرنسية : البحرين تعلن إحباط عملية هروب سجناء فارين إلى إيران

2017-02-09 - 12:20 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها أحبطت فجر الخميس عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا "إرهابية" إلى إيران عبر قارب.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "تمكنت القوات الأمنية في عملية مشتركة، فجر اليوم (الخميس)، من إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية".

وأضافت إن هؤلاء حاولوا "استخدام قارب، كان متجها إلى إيران"، من دون أن تحدد عددهم.

وأوضحت أن المطلوبين سبق وأن فروا من سجن جو (جنوب) في المملكة الخليجية خلال هجوم تعرض له السجن في الأول من كانون الثاني/يناير الماضي ونجم عنه أيضا مقتل شرطي بحريني.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عقب الهجوم أن بين أربعة وخمسة مسلحين ينتمون إلى "مجموعة إرهابية" ويحملون بنادق آلية ومسدسات، شنوا الهجوم على السجن ما أسفر عن فرار عشرة سجناء، سبعة منهم حكم عليهم بالمؤبد وثلاثة صدرت بحقهم أحكام قاسية بتهمة القيام بـ"أعمال إرهابية".

ويضم سجن جو الكثير من البحرينيين الشيعة المدانين أو الذين يحاكمون بتهم التورط في أعمال عنف.

وفي حزيران/يونيو الماضي، فر 17 سجينا من سجن آخر في البحرين في شرق المنامة وأعلنت السلطات بعدها أنها تمكنت سريعا من القبض على معظم الفارين.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي"، قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية ضد نظام الحكم الذي تقوده أسرة آل خليفة.

وتشهد العلاقات بين البحرين وإيران توترا على خلفية الاتهامات التي توجهها المنامة ودول الخليج إلى طهران بالتدخل في شؤون المملكة.