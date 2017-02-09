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حملة أمنية واسعة في مختلف مناطق البحرين واعتقال عدد من المواطنين
2017-02-09 - 12:30 م
مرآة البحرين: شنت السلطات الأمنية البحرينية منذ فجر اليوم الخميس 9 فبراير/شباط 2017 حملة واسعة في مختلف مناطق البحرين أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين.
وتزامنت الحملة الأمنية مع إعلان الداخلية إحباطها محاولة هروب "مجموعة رضا الغسرة" خارج البلاد عن طريق البحر.
ووفق نشطاء فإن الحملة الأمنية على جزيرة سترة أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين من ضمنهم "محمد جاسم، زكريا جاسم، حسين عبدالجبار، عمار أحمد حبيل وجابر خليل الكتاب".
كما سجل اعتقال رجل الدين الشيعي الشيخ محمد صالح القشعمي وابنه وابنته من منطقة باربار، فيما وثق نشطاء مداهمة منازل في البلاد القديم أيضاً.
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