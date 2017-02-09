اعتقال رجل دين شيعي وابنه وابنته بعد مداهمة منزلهم في باربار

2017-02-09 - 12:48 م

مرآة البحرين: قال شهود عيان إن السلطات الأمنية داهمت منزل رجل الدين الشيعي الشيخ محمد صالح القشعمي، واعتقلته عو وابنه "أبوالفضل" وابنته، حيث اقتادتهم إلى مكان مجهول.

اعتقال القشعمي جاء في ظل حملة أمنية واسعة شنتها السلطات منذ فجر اليوم الخميس 9 فبراير/شباط 2017 وشملت باربار، البلاد القديم وجزيرة سترة، وأسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين.

وتأتي الحملة الأمنية بالتزامن مع إعلان الداخلية إحباطها محاولة هروب "مجموعة رضا الغسرة" لخارج البلاد عبر البحر.