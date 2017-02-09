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رئيس الوزراء يلتقي وزير الداخلية ورئيس الأمن الوطني ويثني على نجاح العملية الأمنية
2017-02-09 - 4:43 م
مرآة البحرين: التقى رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة ورئيس جهاز الأمن الوطني طلال بن محمد آل خليفة، واطلع على إيجاز "حول العمليات الأمنية الموفقة التي تمت مؤخرا".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح اليوم (الخميس 9 فبراير/ شباط 2017) عن نجاحها في القبض على معتقلين تمكنوا مطلع العام الجاري من الفرار من سجن جو المركزي ومطلوبين آخرين.
وقال رئيس الوزراء إن "نجاح أية عملية أمنية هي رسالة من حكومة حزم وحسم وصرامة مع الإرهاب والخارجين عن القانون".
ودعا خليفة بن سلمان "إلى تشديد القبضة الأمنية على الإرهابيين لينالوا جزاءهم ويطبق في حقهم القصاص".
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