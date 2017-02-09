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الحبس 6 أشهر للطبيب طه الدرازى لمشاركته في اعتصام الدارز
2017-02-09 - 5:40 م
مرآة البحرين: قضت محكمة بحرينية الخميس (9 فبراير/ شباط 2017) بحبس الطبيب طه الدرازي 6 أشهر على خلفية مشاركته في اعتصام الدراز، وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.
ويستمر الآلاف منذ أكثر من 230 يوما في اعتصامهم حول منزل الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم الذي أسقطت السلطات جنسيته وتحاكمه لإدارته فريضة الخمس الخاصة بالمذهب الشيعي.
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