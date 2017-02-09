استشهاد رضا الغسرة واثنين آخرين بالرصاص بعد محاولتهم الفرار من البلاد عبر البحر

2017-02-09 - 7:30 م

مرآة البحرين: استشهد فجر اليوم الخميس (9 فبراير/ شباط 2017) الشاب رضا الغسرة (29 عاما) واثنين آخرين هما محمود يحي (22 عاما) ومصطفى عبدعلي (35 عاما) برصاص قوات الأمن البحرينية.

وفتحت قوات الأمن النار عليهم أثناء محاولتهم الفرار من البلاد عبر البحر. وقالت الداخلية إن قوات خفر السواحل أنذرت القارب وطلبت منه التوقف إلى أنه بادر بإطلاق النار ما دفع القوات للرد على مصادر النيران.

وأعلن طارق الحسن رئيس الأمن العام في مؤتمر صحافي عن عمليات أمنية نفذتها الداخلية في البحر وأخرى في البر.

وأعلن الحسن عن إحباط تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" باستخدام قارب، كان متجها إلى إيران، مضيفا "وتمكنت القوة المشتركة عند الساعة 5:28 من صباح اليوم 9 فبراير 2017 من رصد القارب في المنطقة الواقعة جنوب ميناء خليفة، ورغم إنذاره ومحاولة استيقافه، امتنع عن الوقوف وقام بتغيير خط سيره للشمال ، الأمر الذي استدعى مطاردته وتوجيه الدوريات الاعتراضية لتطويقه والسيطرة عليه، وفي تلك الأثناء بادر الهدف "القارب" وتحديدا في المنطقة الواقعة شمال شرق قطعة جرادة بإطلاق النار بكثافة على الدوريات، حيث تم الرد المباشر على مصدر النيران ، وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات ، وتمت السيطرة على القارب".

وأضاف نتج عن العملية ، مقتل كل من رضا عبدالله عيسى الغسرة (29 عاما)، محمود يوسف حبيب حسن يحي (22 عاما) ومصطفى يوسف يوسف عبدعلي (35عاما).

كما تم القبض على محمد جاسم محمد جاسم العابد(28 عاما/ مصاب)، حامد جاسم محمد جاسم العابد (28 عاما /مصاب)، حسن علي محمد فردان شكر (22 عاما)، هاني يونس يوسف علي (21 عاما)، أحمد علي أحمد يوسف (20عاما)، علي حسن علي صالح"38 عاما" وأحمد عيسى أحمد عيسى الملالي "23عاما".

وعن العملية الثانية قال الحسن تم القبض على المدعو علي محمد علي محمد حكيم العرب (23 عاما) المشتبه الرئيسي بارتكاب العمل الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي، بطلق ناري في منطقة البلاد القديم وكذلك إطلاق النار على موقع لدورية أمنية بالقرب من قرية بني جمرة أدى إلى إحداث إصابات بليغة في أحد رجال الأمن، فيما المقبوض عليه الآخر ، هارب من مركز الإصلاح والتأهيل، وهو أحمد محمد صالح الشيخ (26 عاما).

وقالت الداخلية إن أعمال البحث والتحري مستمرة للقبض على 8 كانوا قد تمكنوا مطلع العام من الفرار من سجن جو المركزي.