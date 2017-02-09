حركة حق تقول إن الشهيد الغسرة ورفيقيه تعرضوا لقتل متعمّد

2017-02-09 - 7:58 م

مرآة البحرين: نعت حركة الحريات والديمقراطية (حق) الشهداء رضا الغسرة، محمود يحيي ومصطفى عبدعلي الذين قتلتهم قوات خفر السواحل البحرينية أثناء محالولتهم الفرار من البلاد، عبر البحر، فجر اليوم الخميس (9 فبراير/ شباط 2017).

واعتبرت الحركة في بيان "أن الشهداء تعرضوا لعملية تصفية خارج نطاق القانون ولا يمكن الوثوق فيما يتحدث عنه النظام من مواجهة مسلحة متكافئة نتج عنها قتل الشهداء الثلاثة، إنما اتت تصفيتهم ضمن قرار مسبق توضح من عدة تصريحات من رموز للنظام ومواليه وانهم تعرضوا لعملية إعدام خارج نطاق القانون رداً على عملية تحريرهم من السجن".

ورأت الحركة إن القتل المتعمد الذي تعرض له الثلاثة يثبت "وحشية النظام وتعطشه لسفك المزيد من الدماء"، متابعة "لكنه بكل تأكيد لن يحرز بفعلته الشنيعة هذه أي تقدم على مستوى كسر إرادة الشعب وإجهاض ثورته المستمرة منذ فبراير 2011 (...) وإن النظام بهذه الأفعال الإجرامية يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من العنف".