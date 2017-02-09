تظاهرات غاضبة بعد الإعلان عن مقتل الغسرة واثنين آخرين بالرصاص

2017-02-09 - 11:25 م

مرآة البحرين: شهدت مناطق متفرقة من البحرين الخميس (9 فبراير/ شباط 2017) تظاهرات غاضبة بعد إعلان وزارة الداخلية عن مقتل 3 نشطاء حاولوا الفرار بحرا خارج البلاد.

وندد المتظاهرون بقتل رضا الغسرة (29 عاما) محمود يحي (22 عاما) ومصطفى عبدعلي (35 عاما) بالرصاص بعد ملاحقة قوات من خفر السواحل قاربهم شرق البحرين.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي حمّلوه المسؤولية عن جريمة القتل، وصورا للشهداء الثلاثة.

وهاجمت قوات النظام التظاهرات في بني جمرة (مسقط رأس الغسرة) ومناطق أخرى، وأطلقت الرصاص الإنشطاري وقنابل الغاز المسيلة للدموع على الأحياء السكنية.

وكانت الداخلية قد أعلنت أنها قتلت الثلاثة في حادثة تبادل اطلاق نار بعد أن طلبت منهم التوقف.