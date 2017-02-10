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ملك البحرين يأمر بترقية 359 ضابطاً في الجيش
2017-02-10 - 11:35 ص
مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمراً ملكياً بترقية 359 ضابطاً بقوة دفاع البحرين من مختلف الرتب العسكرية.
وجاء الأمر الملكي رقم (9/ع) لسنة 2017 تزامناً مع احتفالات بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين التاسعة والأربعين، والذي يصادف الخامس من فبراير/ شباط من كل عام.
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