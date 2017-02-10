أسوشيتد برس: القوات البحرينية تقتل ثلاثة هاربين وتعتقل 7 آخرين

2017-02-10 - 1:01 م

مرآة البحرين (خاص): نقلت وكالة أسوشيتد برس أن القوات البحرينية قالت يوم الخميس إنّها قتلت ثلاثة أشخاص واعتقلت 7 آخرين خلال عملية لإلقاء القبض على هاربين، فيما يتصل بعملية هروب حديثة من السجن، مشيرة أنّهم كانوا يحاولون الفرار من البلاد في قارب عند الفجر.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية إن القارب كان يتجه نحو المياه الإيرانية، وإنّ أولئك الذين اعتُقِلوا أكدوا أنه كان يُفتَرَض بهم الالتقاء بأشخاص هناك.

وأضافت الوزارة أن الثلاثة لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات خفر السواحل، وأنها عثرت على بندقية كلاشينكوف على متن القارب.

وقالت الشرطة أن السّجناء العشرة هربوا عندما اقتحم مسلحون يحملون بنادق آلية ومسدسات سجن جو في رأس السنة. وأفيد عن مقتل شرطي وإصابة آخر.

وزارة الداخلية قالت إن شخصين آخرين اعتُقِلا يوم الخميس، لهما صلة بمقتل الشرطي.

عملية اقتحام السّجن كانت تصعيدًا ملحوظًا في الاضطرابات التي شهدتها البحرين على مدى السنوات الخمس الماضية، في الانتفاضة التي قادتها الغالبية الشيعية ضد النظام الحاكم في البلاد.