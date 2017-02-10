أسوشيتد برس: القوات البحرينية تقتل ثلاثة هاربين وتعتقل 7 آخرين
2017-02-10 - 1:01 م
مرآة البحرين (خاص): نقلت وكالة أسوشيتد برس أن القوات البحرينية قالت يوم الخميس إنّها قتلت ثلاثة أشخاص واعتقلت 7 آخرين خلال عملية لإلقاء القبض على هاربين، فيما يتصل بعملية هروب حديثة من السجن، مشيرة أنّهم كانوا يحاولون الفرار من البلاد في قارب عند الفجر.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية إن القارب كان يتجه نحو المياه الإيرانية، وإنّ أولئك الذين اعتُقِلوا أكدوا أنه كان يُفتَرَض بهم الالتقاء بأشخاص هناك.
وأضافت الوزارة أن الثلاثة لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات خفر السواحل، وأنها عثرت على بندقية كلاشينكوف على متن القارب.
وقالت الشرطة أن السّجناء العشرة هربوا عندما اقتحم مسلحون يحملون بنادق آلية ومسدسات سجن جو في رأس السنة. وأفيد عن مقتل شرطي وإصابة آخر.
وزارة الداخلية قالت إن شخصين آخرين اعتُقِلا يوم الخميس، لهما صلة بمقتل الشرطي.
عملية اقتحام السّجن كانت تصعيدًا ملحوظًا في الاضطرابات التي شهدتها البحرين على مدى السنوات الخمس الماضية، في الانتفاضة التي قادتها الغالبية الشيعية ضد النظام الحاكم في البلاد.
- 2017-02-10السجن 6 أشهر لملا هاني بسيرة وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ
- 2017-02-10ملك البحرين يأمر بترقية 359 ضابطاً في الجيش
- 2017-02-10رويترز: البحرين تقول إنها قتلت 3 هاربين واعتقلت 7 في اشتباك مسلح في البحر
- 2017-02-09تظاهرات غاضبة بعد الإعلان عن مقتل الغسرة واثنين آخرين بالرصاص
- 2017-02-09حركة حق تقول إن الشهيد الغسرة ورفيقيه تعرضوا لقتل متعمّد
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus