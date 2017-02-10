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السجن 6 أشهر لملا هاني بسيرة وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ
2017-02-10 - 1:05 م
مرآة البحرين: قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين يوسف، حضورياً، بحبسالملا هاني علي أحمد بسيرة، على خلفية تجمهر الدراز لمدة 6 أشهر.
وقدرت المحكمة كفالة 100 دينار لإيقاف تنفيذ العقوبة.
وكان المحامي يوسف ربيع تقدم بمرافعة في الجلسة السابقة وطلب براءة موكليه.
ويواجه بسيرة تهمه أنه في 19 يوليو/ تموز 2016، اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، وذلك على خلفية اعتصام الدراز عند منزل آية الله قاسم، احتجاجاً على إسقاط جنسيته.
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