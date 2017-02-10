السجن 6 أشهر لملا هاني بسيرة وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ

2017-02-10 - 1:05 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين يوسف، حضورياً، بحبسالملا هاني علي أحمد بسيرة، على خلفية تجمهر الدراز لمدة 6 أشهر.

وقدرت المحكمة كفالة 100 دينار لإيقاف تنفيذ العقوبة.

وكان المحامي يوسف ربيع تقدم بمرافعة في الجلسة السابقة وطلب براءة موكليه.

ويواجه بسيرة تهمه أنه في 19 يوليو/ تموز 2016، اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، وذلك على خلفية اعتصام الدراز عند منزل آية الله قاسم، احتجاجاً على إسقاط جنسيته.