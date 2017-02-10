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تيار الوفاء يقول إن قتل الغسرة ورفيقيه تم خارج المياه البحرينية
2017-02-10 - 2:06 م
مرآة البحرين: قال تيار الوفاء الإسلامي الجمعة (10 فبراير/ شباط 2017) إن عملية قتل الشهداء الغسرة ومحمود يحيى ومصطفى يوسف تمت خارج المياه الإقليمية للبحرين.
وأضاف التيار في بيان "يعتبر قتل ٣ من المطاردين في القارب الخارج من البحرين جريمة وفشل أمني بكل المقاييس، حيث أن تفاوت الإمكانات والتجهيزات العسكرية والملاحقة الجوية والفارق في عدد الرجال بين وزارة الداخلية وقارب المطاردين لا يدع مجالًا للشك في أن تلك اللحظة كان يمكن للداخلية حصار القارب دون الحاجة لتصفية ٣ من المطاردين".
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