السلطات تمتنع عن تقديم أية معلومات عن جثامين الشهداء الثلاثة

2017-02-10 - 5:47 م

مرآة البحرين: امتنعت السلطات البحرينية عن تقديم أي معلومات بشأن جثامين الشهداء الثلاثة الذين قتلتهم فجر أمس الخميس (9 فبراير/ شباط 2017) بينما كانوا يفرون من البلاد عن طريق البحر.

وكانت السلطات قد قتلت الشاب رضا الغسرة (29 عاما) واثنين آخرين هما محمود يحي (22 عاما) ومصطفى يوسف (35 عاما) بالرصاص، واعتقلت 8 آخرين، بعد مطاردتهم في عرض البحر، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الداخلية.

وطلب أهالي المقتولين الثلاثة من السلطات تسليم جثامينهم لدفنهم، إلا أن السلطات امتنعت عن تقديم أية إيضاحات بشأن جثامينهم.