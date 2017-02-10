» أخبار
السلطات تمتنع عن تقديم أية معلومات عن جثامين الشهداء الثلاثة
2017-02-10 - 5:47 م
مرآة البحرين: امتنعت السلطات البحرينية عن تقديم أي معلومات بشأن جثامين الشهداء الثلاثة الذين قتلتهم فجر أمس الخميس (9 فبراير/ شباط 2017) بينما كانوا يفرون من البلاد عن طريق البحر.
وكانت السلطات قد قتلت الشاب رضا الغسرة (29 عاما) واثنين آخرين هما محمود يحي (22 عاما) ومصطفى يوسف (35 عاما) بالرصاص، واعتقلت 8 آخرين، بعد مطاردتهم في عرض البحر، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الداخلية.
وطلب أهالي المقتولين الثلاثة من السلطات تسليم جثامينهم لدفنهم، إلا أن السلطات امتنعت عن تقديم أية إيضاحات بشأن جثامينهم.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-02-10اشتباكات في البحرين تندد بـ "جريمة القتل المتعمدة" بحق الشهيد الغسرة ورفيقيه
- 2017-02-10تيار الوفاء يقول إن قتل الغسرة ورفيقيه تم خارج المياه البحرينية
- 2017-02-10السجن 6 أشهر لملا هاني بسيرة وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ
- 2017-02-10أسوشيتد برس: القوات البحرينية تقتل ثلاثة هاربين وتعتقل 7 آخرين
- 2017-02-10ملك البحرين يأمر بترقية 359 ضابطاً في الجيش
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus