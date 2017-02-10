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اشتباكات في البحرين تندد بـ "جريمة القتل المتعمدة" بحق الشهيد الغسرة ورفيقيه
2017-02-10 - 6:00 م
مرآة البحرين: اشتبك محتجون غاضبون في مناطق متفرقة من البحرين مع قوات النظام، بعد تظاهرات نددت بـ "جريمة القتل المتعمدة" بحق الشهداء الثلاثة رضا الغسرة (29 عاما) محمود يحيى (22 عاما) ومصطفى يوسف (35 عاما) بالرصاص.
وخرجت تظاهرات واسعة رفعت صورا للشهداء ورددت شعارات مناوئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي تحمّله المعارضة مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والانتهاكات الحقوقية في البلاد.
وردت قوات النظام على المتظاهرين، الذين خرجوا للشوارع في مناطق عدة، بقنابل الغاز المسيلة للدموع.
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