مارك أوين جونز: عملية قتل البحرينيين الثلاثة على يد وزارة الداخلية تثير الكثير من الأسئلة

ترجمة مرآة البحرين

شهد يوم أمس الخميس عملية إطلاق نار على ثلاثة بحرينيين كانوا على متن قارب. وادعت وزارة الداخلية أنّهم كانوا يفرّون إلى إيران. القتلى الثلاثة كانوا جزءًا من مجموعة من عشرة أفراد أُفيد أنهم هربوا من سجن جو في يناير/كانون الثاني 2017. وقد فصلت وزارة الداخلية تقريرًا مطولًا عن الأحداث هنا.

وفي حين من الممكن أن تكون رواية وزارة الداخلية للأحداث دقيقة، يهدف هذا المقال إلى الدفع بأن هناك أسباب قليلة للتصديق بأن المعلومات التي كُشِف عنها للجمهور كافية لتسمح لأي أحد أن يحدد بدقة حقيقة الأحداث.

أولًا، المعلومات المتعلقة بهذه العملية هي كالتالي (من موقع وزارة الدّاخلية).

"قالت وزارة الداخلية إنه نتج عن العملية مقتل كل من المدعو رضا عبدالله عيسى الغسرة "29 عاما"محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى 79 سنة، والمدعو محمود يوسف حبيب حسن يحي "22 عاما"، والمدعو مصطفى يوسف يوسف عبدعلي "35عاما". كما تم القبض على المدعو محمد جاسم محمد جاسم العابد " 28 عاما والمدعو حامد جاسم محمد جاسم العابد "28 عاما /وهما مصابان" ومشتبه بتورطهما في الاعتداء على مركز الإصلاح والتأهيل وتهريب المحكومين، والمدعو حسن علي محمد فردان شكر" 22 عاما" المشتبه بتورطه في الاعتداء على مركز الإصلاح والتأهيل وتهريب المحكومين والمدعو هاني يونس يوسف علي "21 عاما" المشتبه بتورطه بعملية تهريب المحكومين ونقل أسلحة ومتفجرات والمدعو أحمد علي أحمد يوسف"20عاما" المشتبه بتورطه بعملية تهريب المحكومين ونقل أسلحة ومتفجرات والمدعو علي حسن علي صالح"38 عاما" المشتبه بتورطه بعملية تهريب المحكومين ونقل أسلحة ومتفجرات والمدعو أحمد عيسى أحمد عيسى الملالي "23عاما" المشتبه بتورطه بعملية تهريب المحكومين ونقل أسلحة ومتفجرات.

كما عثر بحوزة المقبوض عليهم، على سلاح رشاش "كلاشينكوف" والذي تم من خلاله إطلاق النار على الدوريات وجهاز GPS لتحديد الاتجاهات وهاتف اتصال عبر الأقمار الصناعية"ثريا" بجانب بطاقاتهم الشخصية ومبالغ نقدية وملابس ومتعلقات شخصية.

وضبطت بحوزة المذكورين أدلة مادية تثبت أنهم كانوا على تواصل مع عناصر إرهابية في إيران قبيل القبض عليهم مباشرة ، كما أفادوا لدى تسجيل أقوالهم بوجود عناصر إرهابية كانت تنتظرهم خارج المياه الإقليمية لتوصيلهم إلى إيران"

الأهم، تسريب تسجيل فيديو غريب عن العملية من قبل حساب صحيفة الوطن البحرينية @Alwatan_live. يمكنكم أن تجدوه فيما يلي (أقترح مشاهدته قبل مواصلة قراءة المقال).

هناك أيضًا نسخة أكثر وضوحًا من هذا الفيديو، تم عرضها في مؤتمر صحافي بثّه تلفزيون البحرين. وقد تضمن لقطات جوية ما يدل على وجود طائرات هليكوبتر على الأرجح.

هناك عدد من الأسباب وراء كون شريط الفيديو غريبًا:

بعض لقطات الفيديو محيرة. انظروا ما يلي:

اللقطة أعلاه تظهر قاربًا صغيرًا يحوي على الأرجح عشرة أفراد على متنه. الرجل المشار إليه بدائرة على يمين الفيديو، يحمل سلاحًا. ولكن، ماذا يحدث على اليسار؟ هل هناك أحد يقود القارب؟ هل نزل الآخرون إلى الأسفل؟ (من المفترض أن يكون هناك 10 أشخاص على القارب في هذه اللحظة). ما هذا الشيء الذي يشبه سترة الوقاية عالية الوضوح؟ لماذا يظهر في هذه اللقطة ولا يظهر في بقية الفيديو؟ هل هو شخص ما؟ لا شيء في الفيديو يظهر أدلة واضحة على وجوه الأفراد الموجودين على متن القارب. بعد هذا المشهد، تطلق الشرطة النار (بتهور إلى حد ما، لكن ربما لأنه تم مباغتتهم على حين غرة في حال كان الفيديو صحيحا).

في نهاية شريط الفيديو، ترى القارب الفارغ الذي كان الهاربون على متنه. لا نجد منظرا واضحا لمكان الضحية، بما أنه قد يكون أمام عجلة القيادة. في حال تم إطلاق النار على ثلاثة أشخاص، ربما يجب أن تتوقع رؤية دماء؟ ليس هناك دم. وهناك أيضًا لقطة غير اعتيادية لشرطي يلتقط ما أفتَرَض أنّه سلاح المهاجمين. لا يمكن رؤية المهاجم، ومجددًا، ليس هناك دم.

سلاح، لكن ليس هناك جثة (يمكن أن تكون خارج الشاشة أو في الأسفل)، وليس هناك دم.

على الأقل يجب أن تكون إحدى الجثث أعلى القارب. كل ما يمكننا تمييزه هو كتلة ضاربة إلى الزرقة (يمكن أن تكون جثة). مجددًا، ليس هناك أثر للدماء يوحي بإطلاق النار على ثلاثة أشخاص.

مسار الرصاصة

وزارة الداخلية البحرينية نشرت أيضًا صورًا أخرى تُظهِر مشاهد من العملية التي قامت بها الشرطة. وتضمنت هذه صورًا لقارب الشرطة وفيه ثقوب. وكما يمكنكم الرؤية من الصورة الأولى للقارب، يتضح أن ثقوب الرصاص في يسار ومقدمة القارب. وهذه، إن كان الفيديو دقيقًا، هي على الأرجح ثقوب بسبب خروج الرصاص، حيث إن القارب، الذي يمكن التعرف إليه من الرقم الذي ينعكس على وجه الماء، كان على يمين قارب الهاربين في الفيديو. مطلق النار كان سيكون في الجهة المعاكسة لهذه الثقوب (إلا في حال تم قلب الصورة). مع ذلك، في شريط فيديو آخر، ترون الجانب الآخر من القارب، الذي يفترض أن تكون الرصاصات قد دخلت منه، لكن لا يبدو أن هناك الكثير منها (باستثناء ثقب واحد). ربما لا يشكل هذا شيئا، لكن يبقى الأمر غير واضح مما قدّم للناس.

لاحظ أنّ هناك ربما ثقب رصاص وحيد واضح في الجانب الذي يبدو أن الرصاص دخل منه، على الرّغم من أنّه ليس أمرا حاسمًا من الصورة المعروضة (هناك أيضًا لقطات مقرّبة للعلامات البيضاء على الأزرق، والتي يمكن أن تكون ثقوب رصاص).

الإجراءات؟

بالنسبة لما كان عملية بإمكانيات جيدة، من غير الواضح سبب اضطرار الأجهزة الأمنية لاستخدام القوة القاتلة. هناك على الأقل ثلاثة قوارب تابعة لخفر السواحل شاركت في العملية. في الصورة أعلاه يمكنكم رؤية قاربين، وهناك أيضًا القارب الذي تم التقاط الصورة منه. في حين هناك أسئلة لا يمكن تفاديها تتعلق بالإجراءات، على سبيل المثال، أين تم تعلّم هذا الإجراء؟ وهل تم تعطيل المحرك قبل الاقتراب من القارب؟

فرصة للبروباغندا

كانت وزارة الداخلية البحرينية سريعة جدًا في الإشارة إلى إيران. بالإضافة إلى نشر صورة خارطة تصرح فيها أن الهاربين كانوا ينوون الذهاب إلى إيران، كانت التّغريدة الأولى لوزارة الداخلية، حتى قبل الإعلان عن الوفيات، تتعلق بإيران.

PT: 1st operation in Bahrain’s surrounding waters, was undertaken following an attempt by escapees from Jau prison to flee 2Iranian waters