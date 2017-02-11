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انقطاع أخبار سيدة بحرينية استدعتها المخابرات للتحقيق منذ الصباح
2017-02-11 - 12:43 ص
مرآة البحرين: اعتقلت السلطات (الجمعة 10 فبراير/ شباط 2017) سيدة بحرينية بعد استدعائها لمبني التحقيقات الجنائية (المخابرات) صباح اليوم.
فاتن حسين (خالة المعتقل حسين الشكر) الذي اعتقلته السلطات في المطاردة البحرية التي أسفرت عن استشهاد رضا الغسرة ومحمود يحيى ومصطفى يوسف، استدعتها السلطات للتحقيق صباحا، ولم ترد أي معلومات بشأنها.
وأكد نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة، عبر حسابه على تويتر، انقطاع أخبارها.
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