الاستئناف: السجن 5 سنوات لثلاثة متهمين بإحداث تفجير في الدراز

2017-02-11 - 1:56 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، برفض معارضة متهمين اثنين محكومين بالسجن 5 سنوات، وتأييد سجن المستأنف الثالث لمدة 5 سنوات بقضية تفجير بالدراز.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أصدرت حكمها في قضية «تفجير الدراز»، بإدانة 37 متهما بالسجن من 5 إلى 15 سنة وببراءة آخرين.

وقضت المحكمة بسجن 4 متهمين لمدة 15 سنة، وسجن 6 آخرين لمدة 10 سنوات، بينما قضت بسجن 27 متهما لمدة 5 سنوات بالاضافة إلى 6 اشهر لأحدهم وتغريمه 500 دينار، بتهمة حيازة طلقة نارية من دون ترخيص من وزارة الداخلية، فيما تمت تبرئة متهمين.

وكان وكيل النائب العام بالنيابة إبراهيم الكواري، صرح بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها الموسّعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز أدت إلى إصابة 4 من أفراد الشرطة -إصابة اثنين منهم بليغة- وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة.

ونوّه إلى أن الشرطة، وبسبب ما لحق بهم من إصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة، قد أُرسل بعضهم للخارج لتلقي العلاج وإعادة التأهيل.