الاستئناف تؤيد سجن متهمين 3 سنوات في قضية حياز مولوتوف ومفرقعات في سترة

2017-02-11 - 2:07 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله سجن مستأنفين لمدة 3 سنوات بقضية حيازة أسلحة ومفرقعات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية عاقبت 14 متهماً عن تهم حيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر بغير ترخيص من الجهة المختصة تنفيذاً لغرض إرهابي، والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال.

وقضت المحكمة على المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، والمتهمين من الثالث حتى السابع بالحبس لمدة ثلاث سنوات، والمتهمين الثامن حتى الرابع عشر بالسجن لمدة سبع سنوات عمّا أسنده إليهم من اتهام، ومصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن مجموعة قامت بالاعتداء على مركز شرطة سترة وأفراد الشرطة المتواجدين بالقرب منه بواسطة ما يحملونه من عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف)، فأدى ذلك إلى احتراق المنقولات جراء رميهم للعبوات، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات ودلت إلى اشتراك المتهمين بالواقعة، فتم القبض على عدد من المتهمين وأرشد المتهم الثالث إلى أماكن تخزين الأدوات المستخدمة في الاحتجاجات، فتم ضبط عبوات متفجرة أنبوبية محلية الصنع وسلاح قاذف محلي الصنع حي وسلاح محلي الصنع يتوافق مع مواصفات بندقية الرش وطلقات شوزن وطلقات غاز مسيل للدموع وأدوات تستخدم في صناعة المتفجرات.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية.