الوفاق تعزي بشهداء الحرية وتطالب بلجنة تحقيق دولية في جرائم النظام

2017-02-11 - 2:29 م

مرآة البحرين: عزت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية باستشهاد 3 معارضين على يد قوات الأمن البحرين، أثناء محاولتهم الهروب خارج البلاد، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في جرائم النظام.

وفي تصريح لنائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي حول مقتل الشهداء «رضا الغسرة، محمود يوسف، ومصطفى يوسف»، شدد الديهي على أن القتل وسفك الدم لا يمارسه إلا "المهزوم والضعيف ومن لا يمتلك شرعية ولا شعبية في بلده، والشرعية لا تأتي بالدم"، مشددا على أنّ "المحاولات الفاشلة منذ 6 سنوات لتشويه الحراك الشعبي فشلت وستفشل ولا طريق أمامكم الا الاستجابة لمطالب الشعب".

وتابع "أمام هذه الحوادث الغامضة نؤكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في كل جرائم النظام. ما يجري في البحرين حراك شعبي عارم للمطالبة بحقوق مشروعة عادلة، وكل أعمال القتل والتعذيب والشيطنة هي للهروب من الاستحقاقات".

كما عزّى الديهي "شعب البحرين الحبيب وكل أحرار العالم باستشهاد كوكبة من شباب البحرين ظلماً وعدوانا بسلاح السلطة"، مضيفاً "لم تجف بعد دماء شباننا الأبرياء الذين أعدموا خارج إطار القانون والإنسانية، وإذا بكوكبة جديدة من الشهداء يعدمون فجر الأمس ‏ شهداء الحرية".

وأردف " قتلتم شبابنا في السجون وساحات الاحتجاج السلمي والنتيجة: أكثر من 150 ألف تظاهروا بالاكفان للتأكيد على خياراتهم المشروعة، سيستمر هذا الشعب بصلابة أقوى وصمود أشد، أمام آلة الارهاب والدمار والقتل، التي لم تتوقف منذ 6 سنوات".

واعتبر الديهي أن ما يجري "يكشف لمن له قلب وعقل حجم الإرهاب والعنف الرسمي غير المبرر وغير الإنساني تجاه المواطنين الأبرياء"، مشدداً على أن "البحرينيون يرفضون أن يكونوا عبيداً للديكتاتورية ويأبوا إلا أن يظلوا أحراراً، وهو ما يدفعون من أجله دماءهم وأرواحهم"، على حد قوله.