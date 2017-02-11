اعتقال سيدة بحرينية فجراً بعد مداهمة منزلها في الشاخورة

2017-02-11 - 4:10 م

مرآة البحرين: قالت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ إن قوات أمنية، وبأعداد ضخمة طوقت منزلاً في الشاخورة فجر اليوم السبت 11 فبراير/شباط 2017، واعتقلت سيدة منه.

وأوضحت الصائغ أن المداهمة تمت عند الـ 5:30 فجراً، حيث تم اعتقال السيدة البحرينية التي تبلغ من العمر 46 عاماً، وتم اقتيادها إلى جهة مجهولة.

وتقود قوات الأمن حملة أمنية واسعة منذ ثلاثة أيام، مع إعلانها عن إحباط محاولة هروب نشطاء، ومقتل 3 منهم، أبرزهم رضا الغسرة، وهو ناشط ميداني بارز، استطاع الهروب من السجن مطلع العام الجاري.

وأدت هذه الحملة إلى اعتقال عدد واسع من المواطنين، من الجنسين، وبأعمار متفاوتة، فيما أبدى نشطاء قلقهم الشديد من تعرض المعتقلين للتعذيب، للإدلاء باعترافات.