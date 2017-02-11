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إصابات متفرقة بعد أن هاجمت قوات النظام تظاهرات في بني جمرة وموكب عزاء بالدراز
2017-02-11 - 5:06 م
مرآة البحرين: أصيب 10 على الأقل السبت (11 فبراير/ شباط 2017) عندما أطلقت قوات النظام النار وقنابل الغاز على متظاهرين في بني جمرة وموكب عزاء في الدراز.
وردت قوات الداخلية البحرينية على متظاهرين في بني جمرة باستخدام الرصاص الانشطاري وقنابل الغاز ما أدى لإصابة 10 متظاهرين بإصابات متفرقة.
وتشهد بني جمرة لليوم الثالث على التوالي احتجاجات غاضبة على قتل الشهيد رضا الغسرة ومحمود يحيى ومصطفى يوسف بعد أن هاجمت قوة كبيرة قارب كانوا على متنه للفرار من البلاد.
وفي الدراز، أصيب معزون بينهم كبار في السن باختناقات بعد أن أطلقت القوات الغاز المسيل للدموع على موكب عزاء إحياء لذكرى استشهاد فاطمة الزهراء.
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