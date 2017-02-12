2017-02-12 - 3:57 م

مرآة البحرين: دفنت السلطات البحرينية اليوم الأحد (12 فبراير/ شباط 2017) جثامين الشهداء رضا الغسرة، محمود يحيى ومصطفى يوسف في مقبرة الشيخ ميثم البحراني بأم الحصم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتلقت عوائل الشهداء اتصالا. صباح اليوم، يطلب منهم الحضور لمركز شرطة الحورة، وقامت السلطات الأمنية باحتجاز اثنين عن كل عائلة ونقلهم إلى المقبرة لحضور مراسم دفنهم، التي اقتصرت على عدد محدود جدا.

وذكر بيان لعلماء البحرين أن مراسم الدفن لم تتم وفق التعاليم الدينية من إقامة الصلاة والتشييع، مشيرا إلى أن ممثلي العوائل أجبروا على حفر قبور الشهداء الثلاثة في مخالفة للأحكام الدينية.

وفرضت قوات النظام طوقا أمنيا حول المقبرة، فيما انتشرت أعداد أخرى داخلها ومنعت ممثلي العوائل من التصوير.

وتجمّعت عوائل الشهداء في إحدى الشوارع المحيطة بالمقبرة للمطالبة بالمشاركة في التشييع، إلا أن قوات النظام هددتهم باستخدام القوة بحقهم في حال لم ينصرفوا.

وقالت والدة الشهيد رضا الغسرة للقوات التي أحاطتها إن ابنها رحل إلى الله (...) لكنكم حرمتموني من إلقاء النظرة الأخيرة عليه"، وأضافت "تعالوا لتروا بأعينكم تشييعه المهيب هذه الليلة".

وكانت قوات خاصة قد قتلت الشهداء الغسرة ويحي ويوسف وأصابت اثنين عندما، اعترضت قاربا يقلهم إلى جانب 5 آخرين كانوا ينوون الخروج من البلاد بحرا فجر الخميس الماضي.