بيان لعلماء البحرين يدعو إلى تشييع مهيب لشهداء الحرية في جميع مناطق البحرين هذا المساء

2017-02-12 - 4:11 م

مرآة البحرين: دعا علماء البحرين الأحد (12 فبراير/ شباط 2017) للمشاركة "في التشييع المهيب" للشهداء رضا الغسرة، محمود يحيى ومصطفى يوسف، الذين دفنتهم السلطات اليوم بحضور ممثلين اثنين عن كل عائلة.

وقال بيان العلماء "استجابة لصرخات عوائل الشهداء وأمهاتهم الثكالى، وإنكارا للقهر الوحشي والقمع والتعدي السافر على الحقوق الدينية والإنسانية لعوائل الشهداء المعظمة، في كل ما يتعلق بتجهيز ودفن أبنائهم وِفق إرادتهم الحرّة، وغضبا على منع سنن رسول الله (ص) في إقامة الصلاة والتشييع بحضور عامة المؤمنين، وغضبا على إجبار إخوة الشهداء المفجوعين بحفر قبور أحبتهم وهذا ما نهى عنه الدين رأفة بقلوبهم، وغضبا على حرمان الأمهات الثاكلات والأخوات الناحبات والعوائل المتلهفة لرؤية أعزتهم من أدنى حقوقهم الإنسانية الضرورية في إلقاء نظرة الوداع الأخيرة: ندعو لمسيرات "التشييع المهيب" هذه الليلة من بعد جمع الصدقات وصلاة ليلة الدفن مباشرة، فلتمتلئ جميع المساجد، وليشمل التشييع كل مناطق البحرين، ولا يبق أحد مستطيع في منزله".