» أخبار
حركة حق: منع الأهالي من إجراء المراسيم الدينية للشهداء مؤشر على وحشية النظام
2017-02-12 - 5:05 م
مرآة البحرين: قالت حركة حق إن "منع أهالي الشهداء من توديع أبنائهم ومنعهم بالقوة من إجراء المراسيم الدينية من دفن وتغسيل كما تشاء إرادتهم مؤشر على وحشية النظام الخليفي وخسته وانحلال رموزه من القيم والدين والأخلاق".
ودعت الحركة في بيان إلى "أكبر التفاف حول بيان علماء البحرين الأجلاء وذلك عبر تلبية دعوتهم للحضور الجماهيري الكبير في كل المناطق عبر مسيرات التشيع الرمزي للشهداء الأبرار".
ورأت الحركة أن "التعتيم على حالة جثث الشهداء ليؤكد جريمة النظام ويؤكد أنه لم تعد هناك دولة وانما عصابة إجرامية تقتل وتحاكم وتخفي كل أدلة المساءلة دون رعاية لأي مواثيق إنسانية أو قانونية".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-02-12البحرين: آلاف الغاضبين يتظاهرون في مسيرات تشييع رمزية لـ 3 شهداء قتلتهم السلطات في عرض البحر
- 2017-02-12بيان لعلماء البحرين يدعو إلى تشييع مهيب لشهداء الحرية في جميع مناطق البحرين هذا المساء
- 2017-02-12السلطات تدفن "شهداء الحرية" بحضور ممثلين اثنين عن كل عائلة "خلافا للتقاليد الدينية"
- 2017-02-11إصابات متفرقة بعد أن هاجمت قوات النظام تظاهرات في بني جمرة وموكب عزاء بالدراز
- 2017-02-11اعتقال سيدة بحرينية فجراً بعد مداهمة منزلها في الشاخورة
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus