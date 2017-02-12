حركة حق: منع الأهالي من إجراء المراسيم الدينية للشهداء مؤشر على وحشية النظام

2017-02-12 - 5:05 م

مرآة البحرين: قالت حركة حق إن "منع أهالي الشهداء من توديع أبنائهم ومنعهم بالقوة من إجراء المراسيم الدينية من دفن وتغسيل كما تشاء إرادتهم مؤشر على وحشية النظام الخليفي وخسته وانحلال رموزه من القيم والدين والأخلاق".

ودعت الحركة في بيان إلى "أكبر التفاف حول بيان علماء البحرين الأجلاء وذلك عبر تلبية دعوتهم للحضور الجماهيري الكبير في كل المناطق عبر مسيرات التشيع الرمزي للشهداء الأبرار".

ورأت الحركة أن "التعتيم على حالة جثث الشهداء ليؤكد جريمة النظام ويؤكد أنه لم تعد هناك دولة وانما عصابة إجرامية تقتل وتحاكم وتخفي كل أدلة المساءلة دون رعاية لأي مواثيق إنسانية أو قانونية".