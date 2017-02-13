هروبات رضا الغسرة.. الخروج من جهنم ليس مستحيلا

2017-02-13 - 12:08 م

مرآة البحرين (خاص): لا ينفك البحر المحاذي لسجن جو المركزي المعزول عن صخب الحياة، أن يرتفع موجه مرتطما بجدار السجن، قبل أن يعود لهدأته ويعيد الكرة. يشبه تمامًا حالة ساكنيه، فيما العالم يحتفل بليلة رأس السنة الميلادية 1 يناير/كانون الثاني 2017 ، ينجح الفتية العشرة في الصعود من الهاوية والهروب من سور "جو" العظيم، متخذين الضباب جملا.

هو ذات السجن الذي وثّقت فيه كاميرا الهاتف، المشهد المسرّب للشهيد عباس السميع، والذي يعلن فيه براءته، لأهل القتيل الملازم الإماراتي طارق الشحي، قبل أن ينتقل لبارئه وهو يعلم جيدًا كلفة هذا الإعلان.

هو المكان بعينه، الذي سرّب منه جهاد أوراق روايته "جو" ليتم طباعتها ونشرها. كأنها كتبت لتلك اللحظة بالذات، تلك التي تخيط الناس صدمتها بتنفيذ حكم الإعدام وتخامر هذا التيه بما يجري داخل ذلك السور، فتتلقفه بقدر حاجتها لإشباع ذهولها. ما أن تنتهي من قراءتها حتى تضج بك تفاصيل التفاصيل كأنما علق أحدكما في الآخر.

هو السجن عينه الذي يخفي قوة وبأس رئيس العرفاء الشرطي المنشق "محمد رمضان"، لم يتمكّن قسم "التحقيقات الجنائية" السيئ الصيت، ولا " النيابة العامة " انتزاع اعترافاته، رغم ما قاله لاحقاً: "تعرضت لتعذيب لا تحتمله الوحوش فكيف وأنا بشر".

في سوق المزاد ترتفع كلفة تغريدة تعلن فيها رفض الحرب على اليمن الى 5 سنوات ، فكيف بكلفة التظاهر أو المواجهة أو الهروب، هروب رضا الغسرة المتكرر من السجن كلفه أحكاما تصل إلى أكثر من قرن قابلة للزيادة فيما لو فكر بالهروب مرة أخرى، ورغم هذا كرر فعل الطيران مع سرب الطيور التسعة. كل هؤلاء كسروا بطش الدولة، قفزوا من فوق صفيح معاناتهم: ماذا لو نجحنا؟!

خطير جدًا هذا الثائر "الغسرة" ، تداعيات هروبه الثالث تسببت بنقل مدير إدارة الإصلاح والتأهيل إلى رئاسة الأمن العام، وتعيين أحد الضباط للقيام بتسيير أعمال الإدارة، مع نقل تبعية الإدارة إلى وزارة الداخلية. وفي هروبه الرابع والأخير تم إحالة عدد من المسؤولين ومنسوبي إدارة الإصلاح والتأهيل للتحقيق، بسبب وجود شبهة تواطؤ وإهمال جسيم لدى عدد من الأفراد القائمين على الحراسة وتقصير في الإشراف.

في كل مرة يهرب الغسرة، يضيف إلى زاد الهروب رفقاء جدد، حلم الحرية يتسع، فكرة الهروب من الجحيم ممكنة جدًا، معانقة شمس بلا خطوط ليست مستحيلة. يسبب ذلك هلعاً للسلطة، سيكون قرارهم الأخير أن يتمكن العسس بتوجيه البوصلة نحو مخابئ الهاربين، أن يأتوا برأسه، لا بأس إن كان ميتًا.

الجدول التالي، يوضح جانب من هروبات رضا الغسرة الأربعة، تاريخها وكيفيتها والقبض عليه وتشديد الأحكام عليه بعدها..



