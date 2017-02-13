الاستئناف تؤيد إسقاط جنسية 5 مستأنفين في قضية جلب أسلحة عبر البحر

2017-02-13 - 1:07 م

مرآة البحرين: أيَّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله إسقاط جنسية 5 مستأنفين، وتأييد العقوبة الصادرة عليهم من محكمة الدرجة الأولى، فيما عدَّلت المحكمة عقوبة مستأنف من السجن المؤبد إلى السجن 15 سنة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت على ثمانية متهمين متهمين بالسعي والتخابر مع إيران وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات واستيراد أسلحة وذخائر ومفرقعات عن طريق البحر؛ تنفيذاً لأغراض إرهابية، بمعاقبة المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهمين السابع والثامن بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون العام 2013 إلى 2015:

أولاً - المتهم الأول: سعى لدى إيران وتخابر مع أحد ممن يعملون لمصلحتها - متوفى - للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين بأن قام بتزويده بمعلومات بحركة دوريات أمن خفر السواحل ونقاط ثباتها حتى يتم تهريب الأسلحة والمفرقعات وتمت الجرائم بناء على تلك المعلومات.

ثانياً - المتهمان الأول والثاني: تدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وذلك حال تواجدهما في أحد المعسكرات بجمهورية إيران.

ثالثاً - المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس:

1 - انضموا إلى جماعة وشاركوا في أعمالها وهم على علم بأغراضها الإرهابية وذلك على النحو الوارد بالأوراق.

2 - استوردوا أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات وما في حكمها عن طريق البحر بغير ترخيص من وزير الداخلية وذلك على النحو الموضح بالأوراق.

3 - حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية وعلى النحو الموضح بالأوراق.

رابعاً - المتهم السادس:

أسَّس جماعة يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ أغراضها وذلك على النحو الوارد بالأوراق.

خامساً - المتهمان السابع والثامن: اشتركا وآخر متوفى بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة بأن حرضوهما على تلقي تلك التدريبات العسكرية واتحدت إرادتهما معهما على ذلك وساعدوهما بأن تولوا تسهيل تواصلهما مع أحد الأشخاص في جمهورية إيران لإتمام أعمال التدريب العسكري في أحد المعسكرات فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وتسهيل شراء القاربين المبينين وصفاً ونوعاً بالأوراق والذي تم استخدامهما في تهريب الأسلحة والمفرقعات.