» أخبار

السجن 3 سنوات لمتهمين بالتجمهر في سماهيج

2017-02-13 - 1:10 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، باعتبار معارضة متهم كأن لم تكن، محكوم عليه وآخرين بالحبس 3 سنوات لاشتراكهم في تجمهر وإشعال حريق في سماهيج.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين انهم في 24 أبريل/ نيسان 2014، أشعلوا وآخر حدث وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس للخطر.

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus