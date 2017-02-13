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السجن 3 سنوات لمتهمين بالتجمهر في سماهيج
2017-02-13 - 1:10 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، باعتبار معارضة متهم كأن لم تكن، محكوم عليه وآخرين بالحبس 3 سنوات لاشتراكهم في تجمهر وإشعال حريق في سماهيج.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين انهم في 24 أبريل/ نيسان 2014، أشعلوا وآخر حدث وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس للخطر.
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