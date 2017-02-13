النيابة تقرر حبس فاتن حسين 45 يوماً على ذمة التحقيق

2017-02-13 - 1:25 م

مرآة البحرين: قررت النيابة العامة البحرينية (الإثنين 13 فبراير/شباط 2017) حبس المعتقلة فاتن حسين، 45 يوماً على ذمة التحقيق.

وكانت السلطات استدعت فاتن حسين الجمعة 10 فبراير/شباط 2017 للتحقيق في مبنى التحقيقات الجنائية، وذلك بعد يوم من إعلان الداخلية إحباطها لهروب عدد من المعارضين، (استشهد 3 منهم).

وفاتن حسين هي خالة المعتقل حسين الشكر، الذي اعتقلته السلطات في المطاردة البحرية، التي أسفرت عن استشهاد رضا الغسرة، محمود يحيى ومصطفى يوسف.