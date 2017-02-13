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النيابة تقرر حبس فاتن حسين 45 يوماً على ذمة التحقيق
المعتقلة فاتن حسين
2017-02-13 - 1:25 م
مرآة البحرين: قررت النيابة العامة البحرينية (الإثنين 13 فبراير/شباط 2017) حبس المعتقلة فاتن حسين، 45 يوماً على ذمة التحقيق.
وكانت السلطات استدعت فاتن حسين الجمعة 10 فبراير/شباط 2017 للتحقيق في مبنى التحقيقات الجنائية، وذلك بعد يوم من إعلان الداخلية إحباطها لهروب عدد من المعارضين، (استشهد 3 منهم).
وفاتن حسين هي خالة المعتقل حسين الشكر، الذي اعتقلته السلطات في المطاردة البحرية، التي أسفرت عن استشهاد رضا الغسرة، محمود يحيى ومصطفى يوسف.
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