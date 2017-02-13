صور: شخصيات دينية وسياسية يعزون عائلات «شهداء الحرية»

2017-02-13 - 2:03 م

مرآة البحرين: شارك عدد واسع من المواطنين في تقديم العزاء لعوائل شهداء الحرية «رضا الغسرة، محمود يوسف ومصطفى يوسف» في جامع الإمام زين العابدين ببني جمرة اليوم الإثنين 13 فبراير/شباط 2017».

وكان ضمن المعزين عدد واسع من الشخصيات الدينية والسياسية، أبرزهم السيد عبدالله الغريفي، أحد كبار علماء الشيعة في البحرين.

ويوم أمس الأحد 12 فبراير/شباط 2017 تم دفن الشهداء الثلاثة في مقبرة الشيخ ميثم بأم الحصم، فيما لم يسمح إلا لشخصين من كل عائلة بالمشاركة في مراسيم الغسل والدفن، وسط إجراءات أمنية مشددة.

واستشهد الثلاثة، أثناء محاولتهم الهروب خارج البحرين عن طريق البحر، وبعد مواجهة مسلحة مع قوات تابعة للداخلية، بعد مطاردة بحرية.