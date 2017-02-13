أردوغان يزور البحرين ويلتقي الملك وولي العهد ورئيس الوزراء ويؤكد وقوفه إلى جانب المنامة في «محاربة الإرهاب»

2017-02-13 - 2:45 م

مرآة البحرين: وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الأحد 12 فبراير/شباط 2017 إلى المنامة، ضمن جولة خليجية، والتقى بعد وصوله المنامة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي اليوم التالي (الإثنين 13 فبراير/شباط 2017) استقبل أردوغان في مقر إقامته، رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان، وولي العهد سلمان بن حمد، حيث عقد معهما اجتماعاً مغلقاً بعيداً عن وسائل الإعلام استمر لساعة كاملة وفق وكالة الأناضول.

وخلال الزيارة ألقى أردوغان كلمة في الندوة التي نظمها المعهد الدولي للسلام في الشرق الأوسط، وأكد خلالها عن دعمه للبحرين في مكافحتها للإرهاب، على حد قوله.