فيديو وصور: مسيرات ومواجهات في صبيحة الذكرى السادسة لانطلاق ثورة 14 فبراير

2017-02-14 - 1:02 م

مرآة البحرين: شهدت عدد واسع من مناطق البحرين، مسيرات وفعاليات احتجاجية منذ صبيحة الذكرى السادسة لانطلاق ثورة 14 فبراير، رافقتها إغلاق شامل للمحلات التجارية في تلك المناطق.

وانتشرت قوات أمنية بشكل مكثف على مداخل البلدات والقرى التي شهدت احتجاجات، وحاولت فتح الطرق التي أغلقها المحتجون، كما تم تسجيل عدد من المواجهات مع قوات الأمن في بعض المناطق.