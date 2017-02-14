» فيديو
فيديو وصور: مسيرات ومواجهات في صبيحة الذكرى السادسة لانطلاق ثورة 14 فبراير
2017-02-14 - 1:02 م
مرآة البحرين: شهدت عدد واسع من مناطق البحرين، مسيرات وفعاليات احتجاجية منذ صبيحة الذكرى السادسة لانطلاق ثورة 14 فبراير، رافقتها إغلاق شامل للمحلات التجارية في تلك المناطق.
وانتشرت قوات أمنية بشكل مكثف على مداخل البلدات والقرى التي شهدت احتجاجات، وحاولت فتح الطرق التي أغلقها المحتجون، كما تم تسجيل عدد من المواجهات مع قوات الأمن في بعض المناطق.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-02-13بالفيديو: الآلاف يهتفون في سترة "يسقط حمد" في الذكرى السادسة لانطلاق ثورة 14 فبراير
- 2017-01-19بالفيديو: وزير خارجية إيران يقول إن بلاده تريد التعاون مع السعودية لإنهاء الأوضاع المأساوية في سوريا واليمن والبحرين
- 2017-01-15فيديو: والدة الشهيد سامي مشيمع تطالب ملك البحرين بدم ابنها
- 2017-01-14والدة عباس السميع تنقل وصيته: النظام مقبل على خطوة تصعيدية وحقوقنا لن تتحقق إلا بالتضحيات
- 2017-01-02فيديو: نائب بحريني: سجن جو فندق 7 نجوم والسجناء يستطيعون الطلب من ماكدونالدز
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus