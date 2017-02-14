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صور: استمرار توافد المواطنين لتقديم التعازي بشهداء الحرية في بني جمرة
2017-02-14 - 2:16 م
مرآة البحرين: واصل المواطنون من مختلف مناطق البحرين لليوم الثاني على التوالي، في تقديم التعازي لعائلات شهداء الحرية بجامع الإمام زين العابدين في منطقة بني جمرة.
وكانت السلطات أعلنت (9 فبراير/شباط 2017) إحباط محاولة 10 مواطنين الهرب خارج البلاد عن طريق البحر، مضيفة أن تبادلاً لإطلاق النار أدى لمقتل 3 منهم، وهم الشهداء (رضا الغسرة، محمود يوسف، ومصطفى يوسف).
ودفنت السلطات الشهداء في مقبرة الشيخ ميثم بأم الحصم خلافاً لرغبة عوائل الشهداء، ولم تسمح إلا لشخصين من كل عائلة بالمشاركة في مراسم التغسيل والدفن.
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