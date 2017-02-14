الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان والكويت

2017-02-14 - 2:24 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور سلطنة عمان والكويت يوم الأربعاء في أول زيارة له إلى دول خليجية عربية منذ توليه السلطة عام 2013.

ونقلت قناة برس التلفزيونية عن برويز إسماعيلي نائب مدير مكتب الاتصالات برئاسة الجمهورية قوله إن روحاني سيغادر طهران متوجها إلى مسقط يوم الأربعاء للقاء السلطان قابوس.

وسيغادر في نفس اليوم متوجها للكويت تلبية لدعوة من الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت.

وقام وزير الخارجية الكويتي بزيارة نادرة إلى طهران في نهاية يناير كانون الثاني لتسليم روحاني رسالة تتعلق بأسس للحوار بين الدول الخليجية العربية وإيران.

وتتهم دول مجلس التعاون الخليجي الست وخاصة السعودية طهران باستغلال الطائفية للتدخل في الدول العربية وبسط نفوذ لها في الشرق الأوسط. وتنفي إيران هذه المزاعم.

وقطعت السعودية والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع إيران في يناير كانون الثاني عام 2016 واستدعى بعض الدول الخليجية الأخرى سفراءها تضامنا مع السعودية بعد اعتداء محتجين على سفارتها في إيران.

وكانت سلطنة عمان ساعدت في التوسط في محادثات أمريكية إيرانية سرية في عام 2013 أدت إلى التوصل للاتفاق النووي التاريخي الذي وقعته طهران في جنيف بعد ذلك بعامين مع القوى العالمية الست الكبرى.

وقال روحاني في يناير كانون الثاني إن عشر دول على الأقل بينها الكويت عرضت الوساطة في الخلاف المتصاعد بين السعودية وإيران.