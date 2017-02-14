أسوشيتد برس: اشتباكات مع الشرطة في البحرين في الذكرى السادسة للانتفاضة
2017-02-14 - 4:56 م
مرآة البحرين (خاص): قالت وكالة أسوشيتد برس إن "المحتجين المناهضين للحكومة اشتبكوا مع الشرطة في البحرين في الذكرى السادسة لانتفاضة الربيع العربي في المملكة".
وكانت الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت محتجين ملثمين يلقون بالحجارة والقذائف على شرطة مكافحة الشغب التي ردت بالغاز المسيل للدموع، وشوهد المحتجون في أماكن أخرى في مسيرات سلمية في الشوارع التي أغرقها المطر، وهم يحملون علم البحرين.
واندلعت الاحتجاجات الواسعة النطاق من قبل الأغلبية الشيعية في البحرين في 14 فبراير/شباط 2011، للمطالبة بإصلاحات سياسية من قبل النّظام الملكي السّني في البلاد. وخرج مئات آلاف البحرينيين إلى الشوارع آنذاك، مع اعتصام عدد كبير منهم في دوار اللّؤلؤة.
وقد قمعت السّلطات، بدعم من السّعودية والإمارات العربية المتحدة، المحتجين. ووافقت الحكومة في وقت لاحق على بعض الإصلاحات، لكن الاضطرابات استمرت على مستوى منخفض.
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