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الداخلية: تفجير في سترة أسفر عن إصابة زوج وزوجته
2017-02-15 - 11:48 ص
مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية ليل أمس الثلثاء (14 فبراير/ شباط 2017) إن تفجيرا وقع في سترة أسفر عن إصابة مواطنين اثنين.
وذكرت عبر حسابها على تويتر "تفجير إرهابي في سترة يسفر عن إصابة مواطنين (زوج وزوجته) بإصابات بسيطة ، تصادف مرورهما بالموقع والجهات المختصة تباشر إجراءاتها".
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