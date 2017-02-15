الداخلية: تفجير في سترة أسفر عن إصابة زوج وزوجته

2017-02-15 - 11:48 ص

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية ليل أمس الثلثاء (14 فبراير/ شباط 2017) إن تفجيرا وقع في سترة أسفر عن إصابة مواطنين اثنين.

وذكرت عبر حسابها على تويتر "تفجير إرهابي في سترة يسفر عن إصابة مواطنين (زوج وزوجته) بإصابات بسيطة ، تصادف مرورهما بالموقع والجهات المختصة تباشر إجراءاتها".