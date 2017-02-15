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الأمم المتحدة تدعو البحرين لحوار حقيقي لضمان السلام لجميع البحرينيين
2017-02-15 - 11:52 ص
مرآة البحرين: عبّر نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عن "مخاوف الأمم المتحدة بشأن القيود المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك القيود على الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير في البحرين".
وأضاف، في تصريح أمس الثلاثاء (14 فبراير/ شباط 2017) قائلاً: "لقد شجّعنا ونواصل تشجيع الحكومة على اتخاذ تدابير ذات مغزى لبناء الثقة بما في ذلك إجراء حوار وطني حقيقي، وذلك للمساعدة في ضمان السلام والاستقرار والازدهار لجميع البحرينيين".
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