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الخارجية: تنفيذ الإعفاء من رسوم التأشيرة مع تركيا بعد استكمال الإجراءات
2017-02-15 - 11:57 ص
مرآة البحرين: قالت وزارة الخارجية البحرينية إن تنفيذ الإعفاء المتبادل من رسوم التأشيرة مع تركيا سيدخل حيز التنفيذ فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في كلا البلدين.
وكانت البحرين وتركيا وقعتا على إعفاء مواطني الدولتين من رسوم التأشيرة، بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبحرين، ولقائها الملك وولي العهد ورئيس الوزراء.
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