الاستئناف: المؤبد لثلاثة و15 سنة سجن لرابع في قضية قتل شرطي بعبوة ناسفة في سترة

2017-02-15 - 11:59 ص

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا أمس بتأييد السجن المؤبد لثلاثة مستأنفين، وتخفيف عقوبة آخر بجعلها 15 سنه بدلاً من المؤبد، في واقعة قتل الشرطي ياسر خان في تفجير عبوة ناسفة بسترة قرب مقبرة واديان، وإصابة شرطيين آخرين.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه نظراً لعدم تجاوز المستأنف الرابع الثامنة عشرة وقت ارتكاب الواقعة؛ فترى تعديل عقوبته بالقدر المناسب.

وسبق أن فصلت محكمة الاستئناف العليا في استئناف بتأييد السجن المؤبد لخمسة مستأنفين، وتعديل عقوبة آخرين بالسجن 15 سنة، إذ أدين بهذه الواقعة 14 متهماً.

وتزعم السلطات أن مجموعة من المتجمهرين في سترة، وعند بدء التعامل معهم أطلقوا أسياخا حديدية باستخدام قواذف طفاية الحريق، والمولوتوف على رجال الشرطة، ثم انقسم المتجمهرين لقسمين، دخلت مجموعة لشارع مغلق بالحجارة والحواجز، وحاول الشرطي المقتول إزالة الحواجز فانفجرت بوجهه عبوة ناسفة كانت مخفية داخل الحواجز، وتعرض لإصابات خطيرة أودت بحياته، فيما أصيب شرطيان آخران بإصابات متفاوتة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.