سلمان بن حمد يغادر إلى السعودية للقاء الملك وولي العهد وولي ولي العهد

2017-02-15 - 12:18 م

مرآة البحرين: قال الحساب الرسمي المعني بنشر أخبار ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، أن الأخير غادر (الأربعاء 15 فبراير/شباط 2017) إلى المملكة العربية السعودية، للقاء الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار أن ولي عهد البحرين سيلتقي أيضاً، ولي العهد السعودي محمد بن نايف، وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إطار "مباحثات رسمية استمرار على نهج التواصل بين البلدين".