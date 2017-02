سلمان بن حمد يغادر إلى السعودية للقاء الملك وولي العهد وولي ولي العهد

2017-02-15 يتوجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته اليوم الاربعاء الى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة رسمية يلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله وتأتي هذه الزيارة التي تتضمنها جلسة مباحثات رسمية استمرارا على نهج التواصل بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا وفي اطار ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظهما الله من اهتمام ورعاية بدعم العلاقات الثنائية وتعزيز مختلف مساراتها. #البحرين #السعودية His Royal Highness Prince Salman Bin Hamad Al Khalifa, Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister will today pay an official visit to the Kingdom of Saudi Arabia. During the visit, His Royal Highness will meet with The Custodian of The Two Holy Mosques, King Salman bin AbdulAziz Al Saud, The Crown Prince, Deputy Prime Minister and Minister of Interior, His Royal Highness Prince Mohammad bin Nayef Al Saud and The Deputy Crown Prince, Second Deputy Prime Minister and Minister of Defence, Prince Mohammed bin Salman Al Saud. The visit, which includes a session of official talks, will further build on the strong and longstanding bilateral relationship between the two kingdoms, which continues to enjoy the support of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and The Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin AbdulAziz Al Saud. #Bahrain #KSA

