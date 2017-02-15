2017-02-15 - 12:30 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الداخلية البحرينية إن رجلا وزوجته أصيبا بجروح طفيفة في "تفجير إرهابي" وقع جنوب العاصمة البحرينية المنامة يوم الثلاثاء.

وأضافت الوزارة على تويتر "تفجير إرهابي في سترة يسفرعن إصابة مواطنين (زوج وزوجته) بإصابات بسيطة تصادف مرورهما بالموقع والجهات المختصة تباشر إجراءاتها."

وتزامن الانفجار مع الذكرى السادسة لاحتجاجات "الربيع العربي" في البحرين من قبل الأغلبية الشيعية بصفة أساسية للمطالبة بإصلاحات.

وفي الخامس من فبراير/شباط انفجرت قنبلة في شارع رئيسي على مشارف المنامة مما أدى إلى وقوع أضرار بعدد من السيارات لكنه لم يسفر عن إصابات فيما وصفته وزارة الداخلية بأنه عمل "إرهابي".

وشهدت المملكة احتجاجات متزايدة الشهر الماضي بعد إعدام ثلاثة شيعة أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم بقنبلة عام 2014.

وتتهم البحرين إيران بإذكاء الاضطرابات ودعم المتورطين في هجمات مسلحة بالمملكة وهو ما تنفيه طهران.