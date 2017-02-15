الفرنسية: صدامات بين متظاهرين والشرطة البحرينية في ذكرى اندلاع الحركة الاحتجاجية

متظاهرة ترفع صورة الشيخ عيسى قاسم خلال مواجهات مع الشرطة في سترة أمس (رويترز)

2017-02-15 - 12:32 م

مرآة البحرين (أ ف ب): شهدت المنامة وقرى شيعية بحرينية الثلاثاء صدامات بين الشرطة وعشرات المتظاهرين من رجال ونساء في الذكرى السادسة لاندلاع الاحتجاجات التي تعرضت للقمع على أيدي السلطات، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وقال الشهود لوكالة فرانس برس أن عشرات الرجال والنساء شاركوا في تظاهرات جابت شوارع المنامة وقرى شيعية قريبة منها.

وأضافوا أن المتظاهرين حملوا صورا لضحايا الأحداث التي تشهدها المملكة ورددوا هتافات بينها "هيهات منا الذلة"، و"ثورة ثورة حتى النصر"، و"هيهات ننسى الشهداء"، و"يسقط حمد"، في إشارة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وانتهت التظاهرات بصدامات مع الشرطة التي تدخلت وأطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وطلقات من سلاح الخرطوش الذي يستخدم لصيد الطيور لمنع المتظاهرين من الوصول إلى الشوارع الرئيسية في العاصمة، بحسب شهود العيان.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لإصابات بين المتظاهرين. ولم تصدر وزارة الداخلية أي بيان رسمي عن الأحداث.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة الاحتجاج التي بدات في 14 شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" وقادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في مملكة البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية ضد نظام الحكم الذي تقوده أسرة آل خليفة.

وفي منتصف كانون الثاني/يناير، نفذت السلطات البحرينية أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة شيعة بحرينيين دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات احتجاج في قرى شيعية.