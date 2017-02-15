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شهادات وفاة «شهداء الحرية»: سبب الوفاة «طلقات نارية» في الرأس والصدر والحوض
الشهيد رضا الغسرة
2017-02-15 - 2:15 م
مرآة البحرين: أظهرت شهادات الوفاة الرسمية التي صدرت عن الطبيب الشرعي في وزارة الصحة، إلى أن شهداء الحرية استشهدوا بسبب «طلقات نارية» فيما كانت أماكن الطلقات مختلفة من شهيد إلى آخر.
ووفق شهادة الوفاة فإن الشهداء الثلاثة، استشهدوا «داخل المياه الإقليمية شرق البحرين»، وفي حوالي الساعة 5 فجراً، يوم الخميس 9 فبراير/شباط 2017.
وشهادات الوفاة التي حملت توقيع «رئيس التشريح الطبي» الدكتور كمال السعدني، جاء فيها أن الشهيد رضا الغسرة (29 سنة) استشهد بسبب طلقات نارية في «الرأس والصدر والحوض»، أما الشهيد مصطفى يوسف فاستشهد بسبب تعرضه لطلقات نارية في الصدر، فيما اسشهد الشهيد محمود يوسف بعد تعرضه لطلقات نارية في الصدر والرأس.
ولم تذكر شهادة الوفاة عدد الطلقات النارية التي تعرض لها الشهداء.
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