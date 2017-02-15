تواصل الاحتجاجات والاشتباكات في البحرين لليوم الثاني على التوالي

2017-02-15 - 9:29 م

مرآة البحرين: شارك الآلاف في مسيرة ختام عزاء الشهيد رضا الغسرة رفيقيه الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2017)، فيما تواصلت الاحتجاجات في مناطق واسعة لليوم الثاني على التوالي إحياء لذكرى ثورة 14 فبراير.

وجاب الآلاف شوارع بني جمرة (غرب المنامة) رافعين صورا للغسرة ومحمود يحي ومصطفى يوسف الذين قتلتهم قوات خاصة في عرض البحر الخميس (9 فبراير/ شباط 2017).

وردد المتظاهرون شعارات "يسقط حمد"، في إشارة لملك البلاد، و"الشعب يريد إسقاط النظام" مشددين على الاستمرار في درب الكفاح ضد العائلة الحاكمة، التي تستفرد بالسلطة.

إلى ذلك، خرج الآلاف في تظاهرات ليلية احياء للذكرى السادسة لثورة 14 فبراير، وواجهت قوات النظام الاحتجاجات باستخدام الرصاص الإنشطاري وقنابل الغاز ما أدى لإصابة عدد من المحتجين.