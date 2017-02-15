سلمان بن حمد يبحث في السعودية تسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين ونقطة عبور واحدة على جسر الملك فهد

2017-02-15 - 10:00 م

مرآة البحرين: بحث ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة وولي العهد السعودي وزير الداخلية محمد بن نايف آل سعود في الرياض التعاون الاقتصادي وزيادة تسهيل إجراءات المستثمرين.

وقال بيان رسمي إن الجانبين اتفقا على "زيادة تسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين من خلال فتح مكتب وفريق مختص للمستثمر السعودي لدى وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالبحرين".

وتم توجيه الجهات المعنية بالبلدين لسرعة استكمال الإجراءات المتبقية لتنفيذ النقطة الواحدة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وزيادة تسهيل عملية عبور الشاحنات لتعزيز انسيابية الحركة عبر جسر الملك فهد.

وذكرت وكالة أنباء البحرين إن الجانبين "أعربا عن ارتياحهما للتعاون الأمني بين البلدين خاصة فيما يتصل بمواجهة الإرهاب ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحته (...) كما تم بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين البلدين".

واقتحمت قوات من الحرس الوطني السعودي مارس/ آذار 2011 البحرين للمساعدة في قمع انتفاضة شعبية واسعة سعت لوضع حد لاستحواذ عائلة آل خليفة على السلطة.