2017-02-16 - 12:06 ص

مرآة البحرين (خاص): ذكرت معلومات أن حالة المصاب مصطفى حمدان (18 عاما) وصلت مرحلة خطرة جدا، قد يواجه معها الموت إذا ما استمر عمل القلب في التراجع.

وأشارت معلومات طبية إلى أن نبضات قلبه بدأت في التراجع لمستويات مقلقة منذ ليل أمس، وأن التدخل الجراحي المتكرر لم يفلح في إيقاف النزيف مع التلف الكامل للدماغ.

ولفتت المعلومات إلى نقل حمدان إلى غرفة العزل بعد إصابته بفيروسات خطرة، وأظهرت التحاليل إصابته بنوع واحد على الأقل من الفيروسات فيما ينتظر الأطباء نتيجة التحاليل الأخرى.

وفي الوقت التي يتكتم فيه المستشفى على حالته الصحية، لا تزال عناصر من وزارة الداخلية تحرس غرفته.

وكان حمدان قد أصيب برصاصة في الرأس (26 يناير/ كانون الثاني 2017) بعد أن هاجمت قوات خاصة (يعتقد أنها تنتمي لجهاز الأمن الوطني) المعتصمين في الدراز.