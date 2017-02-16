مركز البحرين رصد 194 مسيرة سلمية خلال الذكرى السادسة لانطلاق ثورة 14 فبراير

2017-02-16 - 11:52 ص

مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه رصد خلال الذكرى السادسة لانطلاق ثورة 14 فبراير، 194 مسيرة سلمية تعرض 77 منها للقمع.

وفي تغريدة له عبر الحساب الرسمي للمركز على تويتر، أوضح أن الإحصائية تغطي الفترة من 12 حتى 14 فبراير الجاري، مشيراً إلى اعتقال 21 مواطناً بينهم طفلين وامرأة، وتعرض عدد من المتظاهرين لإصابات بسلاح الشوزن والغاز المسيل للدموع.