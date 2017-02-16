» أخبار
مركز البحرين رصد 194 مسيرة سلمية خلال الذكرى السادسة لانطلاق ثورة 14 فبراير
قمع عنيف للمحتجين فجر 14 فبراير 2017 (أرشيف)
2017-02-16 - 11:52 ص
مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه رصد خلال الذكرى السادسة لانطلاق ثورة 14 فبراير، 194 مسيرة سلمية تعرض 77 منها للقمع.
وفي تغريدة له عبر الحساب الرسمي للمركز على تويتر، أوضح أن الإحصائية تغطي الفترة من 12 حتى 14 فبراير الجاري، مشيراً إلى اعتقال 21 مواطناً بينهم طفلين وامرأة، وتعرض عدد من المتظاهرين لإصابات بسلاح الشوزن والغاز المسيل للدموع.
#البحرين— Bahrain Human Rights (@BahrainRights) February 15, 2017
منذ١٢ حتى ١٤فبراير رصدنا ٢١حالة اعتقال من بينهم طفلين وامرأة، وقمع ٧٧ مسيرة من أصل ١٩٤وإصابات عديدة لمتظاهرين بالشوزن ومسيل الدموع pic.twitter.com/SsAyPAP4bb
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-02-16صفاء الخواجة: السلطات في البحرين مازالت تستخدم إجراءات تعيق الانتصاف الحقيقي لضحايا الانتهاكات
- 2017-02-16المصاب مصطفى حمدان يدخل "مرحلة خطرة جدا"
- 2017-02-15سلمان بن حمد يبحث في السعودية تسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين ونقطة عبور واحدة على جسر الملك فهد
- 2017-02-15وزارة العدل تتجه لاتخاذ إجراءات بحق ما تبقى من جمعيات المعارضة
- 2017-02-15تواصل الاحتجاجات والاشتباكات في البحرين لليوم الثاني على التوالي
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus