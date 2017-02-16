الاستئناف: أحكام تصل إلى السجن 10 سنوات بحق متهمين بالانضمام إلى ائتلاف 14 فبراير

2017-02-16 - 12:21 م

مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، في قضية خلية «ائتلاف 14 فبراير»، في استئناف 7 أشخاص، واكتفت بسجن 5 متهمين 3 سنوات بدل 5 سنوات، وأيدت حكم متهم بالسجن 10 سنوات، وبعدم قبول استئناف متهم لرفعه قبل أوانه، كما حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة متهم آخر.

وقالت المحكمة إن المستأنف الرابع محكوم غيابيا من أول درجة وطعن بالمعارضة على الحكم واستأنف الحكم في اليوم التالي للمعارضة بعد تحديد موعد للمعارضة على حكم أول درجة. ولما كانت أول درجة لم تفصل بالمعارضة بعد، بالتالي أصبح هذا الاستئناف غير قابل للتداول لرفعه قبل أوانه.

وكانت محكمة أول درجة حكمت بالسجن لمدة 15 سنة بحق المتهمين من الأول وحتى السادس عشر بعد أن أخذتهم بقسط من الرأفة، ولأربعة متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وللمتهمين الثلاثين المتبقين بالسجن لمدة 5 سنوات من ضمنهم امرأة.