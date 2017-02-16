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تأييد السجن المؤبد لمتهمين بتفجير المعامير
2017-02-16 - 12:25 م
مرآة البحرين: أيَّدت محكمة الاستئناف العليا حكمَ أول درجة بالسجن المؤبد بحق مستأنفين بواقعة تفجير بمنطقة المعامير.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن المؤبد بحق 5 متهمين بعد إدانتهم بإحداث تفجير وحيازة وإحراز المفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة وإتلاف الممتلكات العامة تنفيذاً لأغراض إرهابية بمنطقة المعامير، وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 250 ديناراً قيمة التلفيات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتزعم السلطات أنه في 14 أغسطس/ آب 2015، عندما كان الشرطة داخل المعامير يقومون بإزالة الحواجز، وأثناء قيام الجرافة التابعة لوزارة الداخلية بإزالة الحواجز الحديد والخشبية التي وضعها المتجمهرون انفجرت عبوة متفجرة مزروعة من بين تلك الحواجز وتعرضت المركبة لتلفيات جراء ذلك الانفجار.
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